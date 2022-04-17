В Dragon Capital озвучили первоочередной пакет реформ для поддержки украинской экономики — Finance.ua

По словам бизнесмена, если бизнес будет чувствовать себя безопасно, он будет работать, а если нет — не будет даже с низкими налогами.
«Пока доходы бюджета упали более чем на 50%, а поступления от налогов снизились на 80%. Украина просит у международных партнеров ежемесячно $7 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета и расходы на войну. Эту сумму не так просто получить, но я думаю, нам это удастся сделать», — говорит генеральный директор Dragon Capital.
По мнению Томаша Фиалы, после войны государство должно ввести базовый пакет экономических реформ. В числе первоочередных задач — максимально либерализировать видение бизнеса, ценообразование, тарифы, рынок земли, запустить приватизацию, восстановить логистику и экспортные потоки.
«Важно, чтобы антикоррупционные органы были независимыми и хорошо выполняли свою функцию. Мы будем постепенно получать международные гранты на восстановление страны. Если будут коррупционные риски, то деньги могут быстро иссякнуть», — отмечает эксперт.
По его словам, драйвером украинской экономики после войны может стать приток внешнего финансирования через план Маршалла и евроинтеграцию.
«Когда инвесторы поймут, что Украина будущий член Евросоюза, и процесс евроинтеграции запущен, то инвесторы начнут массово вкладывать деньги, а люди возвращаться в страну», — резюмировал Томаш Фиала.