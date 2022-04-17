В Dragon Capital озвучили первоочередной пакет реформ для поддержки украинской экономики — Finance.ua

В Dragon Capital озвучили первоочередной пакет реформ для поддержки украинской экономики

Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Украинская экономика в 2022 г. упадет как минимум на 30%. Экономические характеристики зависят от того, как затянется война, когда возобновится логистика и экспорт через порты.

Об этом сообщил генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиал, пишет Forbes.

«Сегодня важно, чтобы государство сохранило макроэкономическую стабильность. Пока это получается. Главное, чтобы государство нам не мешало. Финансовая помощь нам не нужна», — отмечает Томаш Фиала.

Он добавил, что снижение налогов всегда правильная идея, но это не заставит бизнес работать во время войны.

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По словам бизнесмена, если бизнес будет чувствовать себя безопасно, он будет работать, а если нет — не будет даже с низкими налогами.

«Пока доходы бюджета упали более чем на 50%, а поступления от налогов снизились на 80%. Украина просит у международных партнеров ежемесячно $7 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета и расходы на войну. Эту сумму не так просто получить, но я думаю, нам это удастся сделать», — говорит генеральный директор Dragon Capital.

По мнению Томаша Фиалы, после войны государство должно ввести базовый пакет экономических реформ. В числе первоочередных задач — максимально либерализировать видение бизнеса, ценообразование, тарифы, рынок земли, запустить приватизацию, восстановить логистику и экспортные потоки.

«Важно, чтобы антикоррупционные органы были независимыми и хорошо выполняли свою функцию. Мы будем постепенно получать международные гранты на восстановление страны. Если будут коррупционные риски, то деньги могут быстро иссякнуть», — отмечает эксперт.

По его словам, драйвером украинской экономики после войны может стать приток внешнего финансирования через план Маршалла и евроинтеграцию.

«Когда инвесторы поймут, что Украина будущий член Евросоюза, и процесс евроинтеграции запущен, то инвесторы начнут массово вкладывать деньги, а люди возвращаться в страну», — резюмировал Томаш Фиала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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