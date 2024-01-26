В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций — Finance.ua

В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций

В «Дії» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Запускаем в Дії четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а затем получайте свои средства обратно с процентами», — сказано в сообщении.

Ставки и даты выплат по облигациям:

Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024;

Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024;

Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025;

Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025.

Отметим, что в «Дії» также доступны следующие облигации: Евпатория; Симферополь; Ялта; Новая Каховка; Севастополь.

«Военные облигации — это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали. За покупку облигаций вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию», — добавил Федоров.

Напомним, по состоянию на декабрь 2023 года украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.

Чтобы приобрести облигацию, необходимо:

зайти в «Дію»;

на главном экране нажать на Военные облигации;

выбрать облигацию, партнера и количество;

подписать и оплатить;

Облигация в течение 3 дней появится в приложении.

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