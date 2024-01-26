В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций — Finance.ua
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В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций

Фондовый рынок
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В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций
В «Дії» запустили продажу четырех новых именных военных облигаций
В «Дії» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
«Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Запускаем в Дії четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а затем получайте свои средства обратно с процентами», — сказано в сообщении.

Ставки и даты выплат по облигациям:

  • Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты — 05.06.2024;
  • Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20.11.2024;
  • Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23.07.2025;
  • Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15.10.2025.
Отметим, что в «Дії» также доступны следующие облигации: Евпатория; Симферополь; Ялта; Новая Каховка; Севастополь.
«Военные облигации — это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали. За покупку облигаций вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию», — добавил Федоров.
Напомним, по состоянию на декабрь 2023 года украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении «Дія», получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.
Чтобы приобрести облигацию, необходимо:
  • зайти в «Дію»;
  • на главном экране нажать на Военные облигации;
  • выбрать облигацию, партнера и количество;
  • подписать и оплатить;
  • Облигация в течение 3 дней появится в приложении.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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