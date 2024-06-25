В «Дії» тестируют несколько новых документов — Finance.ua

В «Дії» тестируют несколько новых документов Сегодня 09:44 — Личные финансы

В «Дії» тестируют несколько новых документов

В «Дії» начали тестирование новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, о браке, разводе и смене имени.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Для бета-тестировщиков «Дії» стали доступны новые функции, а именно автоматически подтягиваются свидетельства о рождении, о браке, разводе и смене имени.

Свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.

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Достаточно будет авторизироваться в приложении, и оно появится в перечне документов.

«Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему ребенку — 3 или 23», — говорится в сообщении.

Раньше для того, чтобы подтянуть свидетельство о рождении в «Дії», нужно было вручную вводить его серию и номер.

Кто может присоединиться к тестированию

К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины 14+, имеющие верифицированный налоговый номер

Регистрация доступна по ссылке

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