В «Дії» тестируют несколько новых документов — Finance.ua

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В «Дії» тестируют несколько новых документов

Личные финансы
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В «Дії» тестируют несколько новых документов
В «Дії» тестируют несколько новых документов
В «Дії» начали тестирование новых функций — стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, о браке, разводе и смене имени.
Об этом сообщает пресс-служба «Дії».
Для бета-тестировщиков «Дії» стали доступны новые функции, а именно автоматически подтягиваются свидетельства о рождении, о браке, разводе и смене имени.
Свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.
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Достаточно будет авторизироваться в приложении, и оно появится в перечне документов.
«Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему ребенку — 3 или 23», — говорится в сообщении.
Раньше для того, чтобы подтянуть свидетельство о рождении в «Дії», нужно было вручную вводить его серию и номер.

Кто может присоединиться к тестированию

К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины 14+, имеющие верифицированный налоговый номер
Регистрация доступна по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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