В Concorde Capital прокомментировали задержание Игоря Мазепы и обыски в компании — Finance.ua

В Concorde Capital прокомментировали задержание Игоря Мазепы и обыски в компании Сегодня 10:35 — Криминал

В Concorde Capital прокомментировали задержание Игоря Мазепы и обыски в компании

В четверг, 18 января, в пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе был задержан украинский бизнесмен, основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа. Одновременно в компании прошли обыски.

Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

В сообщении отметили, что силовики ворвались в компанию Concorde Capital, выбив дверь бизнес-центра. При этом обыски в компании проводились без постановления суда, забирались все документы, не относящиеся к делу, а связанные со всеми направлениями бизнес-активности Игоря Мазепы. Также были изъяты личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

В компании добавили, что Игоря Мазепу задержали на переходе Щегини, несмотря на то, что он часто выезжал за границу в рабочих командировках.

«Силовики без постановления суда провели обыск автомобиля. Также и другие следственные действия были проведены без допуска к ним адвоката, хотя последний прибыл на место событий», — добавляют в Concorde Capital.

«Игорь Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это стало поводом для задержания его без постановления суда» , — отметили в компании.

Кроме того, отмечается, что обыски также происходили в помещениях сотрудников компании, и также без постановления суда. У людей изымали их личные вещи и деньги.

«Мы связываем такие действия ГБР с позицией Игоря Мазепы относительно давления силовиков на бизнес», — подытожили в компании.

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