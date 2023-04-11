В бюджете нет средств на ежемесячную выплату защитникам «возвращенных» 30 тыс. грн — Finance.ua
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В бюджете нет средств на ежемесячную выплату защитникам «возвращенных» 30 тыс. грн

Казна и Политика
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В бюджете нет средств на ежемесячную выплату защитникам «возвращенных» 30 тыс. грн
В бюджете нет средств на ежемесячную выплату защитникам «возвращенных» 30 тыс. грн
Решение Верховной Рады вернуть выплату дополнительных 30 тыс. грн в месяц отдельным категориям защитников не может быть реализовано способом, предложенным парламентариями.
Соответствующие расчеты привел первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк.
«Простая математика по возвраotyb. 30 тыс. грн выплат защитникам. Ориентировочная сумма, необходимая на возвращение выплат — 12,7 млрд грн в месяц, что составляет 152,4 млрд грн в год. В то время как ориентировочная экономия от ограничения зарплат „бюджетников“ до 10 минималок — это 2,7-3 млрд грн в год. Для реального, а не на бумаге обеспечения возвращения выплат нужно еще около 149 млрд грн по году найти, или 98% от необходимой суммы», — написал он.

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Накануне, 10 апреля, голосами 254 депутатов была принята правка в законопроект № 8312 относительно регулирования отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время правового режима военного положения (принят в целом голосами 277 депутатов).
Его правка возвращала надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат.
Речь шла о возвращении дополнительных 30 тыс. грн к зарплате всем военнослужащим в тылу, службам гражданской защиты и полицейским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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