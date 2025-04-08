В Британии рассматривают возможность закрыть сотни госорганизаций, чтобы повысить продуктивность правительства — Finance.ua

В Британии рассматривают возможность закрыть сотни госорганизаций, чтобы повысить продуктивность правительства Сегодня 07:35 — Мир

В Британии рассматривают возможность закрыть сотни госорганизаций, чтобы повысить продуктивность правительства

В Великобритании заявили, что в стране могут закрыть сотни государственных организаций с целью сократить издержки и повысить продуктивность в «новой эре глобальной нестабильности»

Об этом сообщает Reuters.

В Соединенном Королевстве есть сотни квангов — квази-автономных неправительственных организаций. Они финансируются налогоплательщиками, не контролируются министрами и включают в себя такие государственные органы, как исполнительный комитет по здравоохранению и безопасности, Network Rail и миграционный консультативный комитет.

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«Каждый кванги в правительстве будет пересмотрен с целью закрытия, объединения или возвращения функций в (правительственные) департаменты, если его дальнейшее существование не может быть оправдано», — говорится в заявлении британского правительства.

Информагентство пишет, что в настоящее время Британия живет в режиме «затягивания поясов», поскольку министр финансов стремится соблюдать свои фискальные правила и бороться с последствиями пошлин США, которые снизили прогнозы экономического роста.

По словам правительства, глобальная нестабильность означает, что государство должно идти «дальше и быстрее» в своих реформах бюрократии.

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