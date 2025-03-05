Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа — Finance.ua

Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа Сегодня 13:34

Президент Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политике его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.

Об этом сообщается в трансляции выступления Трампа в Конгрессе США.

Ссылаясь на свой «мандат на смелые и глубокие изменения», президент выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, замедляющих работу федерального правительства.

Он заявил, что «сотни тысяч федеральных служащих… не явились на работу», ведь его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, которые предусматривают больше гибкости.

«Моя администрация отвоюет власть у неподотчетной бюрократии, но мы снова восстановим настоящую демократию в Америке. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы „осушаем болото“. Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились», — сказал Трамп.

Кадровая реформа федерального правительства

В конце января администрация президента Дональда Трампа сформировала Офис управления персоналом (Office of Personnel Management, OPM). Его возглавил миллиардер Илон Маск.

Задачей ведомства стало сокращение штата гражданских госслужащих, которых в США насчитывается 2,2 миллиона человек.

В частности, Трамп обратился с письмами к федеральным служащим с требованием до сентября 2025 года немедленно уволиться и получить зарплату. Большинство служащих бойкотировали такое требование.

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