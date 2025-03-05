Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Федеральных служащих США будут увольнять за сопротивление политике Трампа

94
Президент Дональд Трамп предупредил федеральных служащих, что их будут увольнять в случае сопротивления политике его администрации. Он также отметил, что правление неизбранных бюрократов закончилось.
Об этом сообщается в трансляции выступления Трампа в Конгрессе США.
Ссылаясь на свой «мандат на смелые и глубокие изменения», президент выступил против нормативных актов и одобрения долговых обязательств, замедляющих работу федерального правительства.
Он заявил, что «сотни тысяч федеральных служащих… не явились на работу», ведь его администрация приказала отменить правила эпохи COVID, которые предусматривают больше гибкости.
«Моя администрация отвоюет власть у неподотчетной бюрократии, но мы снова восстановим настоящую демократию в Америке. И любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим изменениям, будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы „осушаем болото“. Это очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов закончились», — сказал Трамп.

Кадровая реформа федерального правительства

В конце января администрация президента Дональда Трампа сформировала Офис управления персоналом (Office of Personnel Management, OPM). Его возглавил миллиардер Илон Маск.
Задачей ведомства стало сокращение штата гражданских госслужащих, которых в США насчитывается 2,2 миллиона человек.
В частности, Трамп обратился с письмами к федеральным служащим с требованием до сентября 2025 года немедленно уволиться и получить зарплату. Большинство служащих бойкотировали такое требование.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.