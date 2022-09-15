В браузер Opera Crypto интегрировали MetaMask и другие криптокошельки — Finance.ua

В браузер Opera Crypto интегрировали MetaMask и другие криптокошельки Сегодня 04:23 — Финтех и Карты

В браузер Opera Crypto интегрировали MetaMask и другие криптокошельки

Норвежская компания Opera добавила в свой браузер Opera Crypto поддержку MetaMask и других ведущих криптовалютных кошельков в преддверии слияния The Merge в Ethereum.

Пользователи смогут выбирать кошелек прямо в адресной строке с помощью функции Wallet Selector. Решение автоматизирует процесс переключения между приложениями при обмене токенами или транзакциями.

«Мы создали Wallet Selector, руководствуясь отзывами наших пользователей. Им больше не нужно постоянно входить в настройки или переключаться между расширениями кошелька», — объяснил СЕО Opera Томаш Ставарц.

Функция стала частью обновления браузера, которое разработчики считают одним из самых значительных в истории продукта. Изменения усилили защиту пользователей от взломов и фишинговых атак.

Opera Crypto Browser — автономный продукт, работающий в связке с классическим браузером компании и оказывающий поддержку децентрализованным приложениям (dApps) и криптокошелькам. В криптобраузер также встроен сервис Crypto Corner, который показывает свежие новости мира криптовалют и предлагает пользователям образовательный контент.

По словам руководителя криптосистемы Opera Сьюзи Батт, Opera Crypto Browser — единственный браузер, полностью готовый к слиянию The Merge. В компании намерены продолжать интегрировать в браузер другие блокчейны, криптокошельки и токены. Разработчики также пообещали улучшить безопасность браузера, добавив средство модерации вредоносных адресов, чтобы пользователи были уверены в работе с проверенными смартконтрактами.

noworries По материалам:

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