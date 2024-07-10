В Австрии автовладельцев с украинскими номерами временно освободили от уплаты за проезд по автобанам — Finance.ua

В Австрии автовладельцев с украинскими номерами временно освободили от уплаты за проезд по автобанам Сегодня 17:35 — Мир

В Австрии автовладельцев с украинскими номерами временно освободили от уплаты за проезд по автобанам

На территории Австрии функционирует разветвленная сеть автомагистралей, по которым можно проехать только с виньеткой, прикрепленной на лобовом стекле автотранспортного средства.

По сообщению австрийской инфраструктурной компании Asfinag, для автомобилей и мотоциклов с украинскими номерами временно сделано исключение — отменяют уплату с 1 июля по 30 сентября 2024 года.

«Транспортные средства до 3,5 т с украинскими номерами временно освобождаются от необходимости получать виньетку и от платы за проезд в Австрии до 30 сентября 2024 года. Кроме того, для автомобилей не требуются виньетка независимо от гражданства, если они перевозят беженцев в рамках спасательных миссий. Но в таком случае проезд по автомагистрали возможен только при наличии соответствующего разрешения. Для этого перед началом поездки следует подать заявку на освобождение от дорожного сбора», — сообщают в компании. То же самое касается перевозки гуманитарной помощи в Украину и всех видов автотранспорта — от легковых автомобилей до грузовиков и автобусов.

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На сайте компании по вы можете найти соответствующий вашему ТС шаблон заявки, заполнить и отправить по электронному адресу ausnahmewerbung@asfinag.at

Для всех остальных правила, касающиеся оплаты проезда, остаются прежними. Они регулируются положениям Австрийского Федерального закона о платных дорогах от 2002 года. Стоимость талона зависит от срока действия и типа ТС. Например, проезд мотоцикла обойдется на 40% дешевле, чем проезд автомобиля. В прошлом году, кроме 10-дневных, месячных и годовых талонов, был введен однодневный — 8,60 евро для автомобиля и 3,40 евро для мотоцикла. При заезде на автобан виньетка уже должна быть на лобовом стекле. Приобрести ее можно на любой АЗС или онлайн

Нужно ли украинцам регистрировать авто в Австрии?

В отличие от Германии, австрийские власти не требуют перерегистрировать автомобили на украинских номерах. Разрешение ездить по дорогам общего пользования действует в течение года с момента пересечения автотранспортным средством границы Австрии.

Для продления разрешения автомобиль должен покинуть территорию страны, затем вернуться. После этого идет новый отсчет времени его пребывания в стране.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — это обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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