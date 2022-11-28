В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов — Finance.ua

В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов Сегодня 17:45 — Казна и Политика

В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов

Более 2 тыс. безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в шести областях в рамках проекта «Армия восстановления».

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Региональные власти активно организуют на местах общественно полезные работы, направленные на восстановление страны, и привлекает к ним все больше безработных. На сегодняшний день такие работы проводятся в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях. С декабря они будут организованы в Волынской и Запорожской области. В общественно полезных работах задействованы уже более 2000 человек, лишившихся работы. Они перешли в статус занятых и получают оплату за выполнение таких работ по меньшей мере 6700 грн", — рассказала Татьяна Бережная.

По ее словам, сейчас государство выплатило уже 8,5 млн грн.

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Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области — 664 человека и Киевской — 509 человек. В Полтавской области привлечено 313 человек, Донецкой — 262 человека, Черниговской — 209 человек, Ровенской — 67 человек.

Чаще всего людей привлекают к:

укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек,

заготовке дров для населения,

разгрузке гуманитарной помощи,

обустройстве подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,

ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы,

восстановлению и благоустройству городов,

ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов,

проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности громад).

Справка Finance.ua:

участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн;

оплату за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов.

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