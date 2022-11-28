В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов

Казна и Политика
27
В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов
В «Армию восстановления» привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов
Более 2 тыс. безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в шести областях в рамках проекта «Армия восстановления».
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Региональные власти активно организуют на местах общественно полезные работы, направленные на восстановление страны, и привлекает к ним все больше безработных. На сегодняшний день такие работы проводятся в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской и Ровенской областях. С декабря они будут организованы в Волынской и Запорожской области. В общественно полезных работах задействованы уже более 2000 человек, лишившихся работы. Они перешли в статус занятых и получают оплату за выполнение таких работ по меньшей мере 6700 грн", — рассказала Татьяна Бережная.
По ее словам, сейчас государство выплатило уже 8,5 млн грн.
Читайте также
Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области — 664 человека и Киевской — 509 человек. В Полтавской области привлечено 313 человек, Донецкой — 262 человека, Черниговской — 209 человек, Ровенской — 67 человек.
Место для вашей рекламы
Чаще всего людей привлекают к:
  • укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек,
  • заготовке дров для населения,
  • разгрузке гуманитарной помощи,
  • обустройстве подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,
  • ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы,
  • восстановлению и благоустройству городов,
  • ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов,
  • проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности громад).

Справка Finance.ua:

  • участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн;
  • оплату за выполнение таких работ могут дофинансировать из областных бюджетов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.