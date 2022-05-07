В апреле в госбюджет поступило около 80% запланированных доходов — Finance.ua
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В апреле в госбюджет поступило около 80% запланированных доходов

Сегодня 02:38Казна и Политика
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В апреле в госбюджет поступило около 80% запланированных доходовВ апреле в госбюджет поступило около 80% запланированных доходов
В апреле поступления в общий фонд госбюджета составили 76,2 млрд грн — это 79,5% от довоенного плана.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«По общему фонду в прошлом месяце поступило около 76,2 млрд грн, что соответствует 79,5% довоенных планов. Поступления от налоговой в общий фонд бюджета составили в апреле почти 45 млрд грн, от таможни — 8,3 млрд грн, и 22 млрд грн — это грантовая помощь», — сказал Марченко.
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Он сообщил, что, по оперативной информации, в апреле дефицит общего фонда составляет 89,7 млрд грн.
По словам Марченко, для финансирования дефицита в прошлом месяце в бюджет было заимствовано 50 млрд грн со стороны Нацбанка, еще до 30 млрд грн — за счет военных облигаций. Кроме того, бюджет получил целый ряд валютных поступлений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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