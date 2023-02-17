В Абу-Даби выделят $2 млрд на финансирование криптостартапов — Finance.ua
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В Абу-Даби выделят $2 млрд на финансирование криптостартапов

Криптовалюта
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В Абу-Даби выделят $2 млрд на финансирование криптостартапов
В Абу-Даби выделят $2 млрд на финансирование криптостартапов
Глобальный технологический центр Абу-Даби Hub71 объявил о запуске новой инициативы по поддержке проектов в сфере Web 3. Это своеобразный инкубатор, направленный на создание всеобъемлющей инфраструктуры для эффективного запуска криптовалютных стартапов.
Бюджет проекта составляет $2 млрд. Эти деньги пойдут на финансирование как местных команд, так и на переезд перспективных предприятий.
«Качественным» партнером инициативы «Hub71+ Digital Assets» является First Abu Dhabi Bank (FAB). Также среди участников проекта есть государственные и частные компании, включая ключевых «игроков» рынка, например, Binance.
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Также отметим, что инкубатор входит в юрисдикцию Глобального рынка Абу-Даби (ADGM), подразделения финансового центра ОАЭ. Это означает, что участники должны будут соблюдать нормативные требования Эмиратов по криптосегменту.
«Hub71+ Digital Assets» будет направлена как на небольшие стартапы, так и на более крупные предприятия, включая «единорогов» (оценка выше $1 млрд).
Организаторы отмечают, что решение о финансировании не зависит от стадии развития проекта. Инкубатор примет участие, в частности, и в «посевных» раундах.
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