Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город — Finance.ua

Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город 12.02.2023, 00:54 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город

По данным аналитиков Recap, в 2022 году Лондон стал самым лояльным городом к криптотрасли в мире.

Свой выбор исследователи делали, опираясь на следующие ключевые показатели:

наличие криптовалютных банкоматов;

прозрачное налогообложение цифровых активов;

рабочие места в криптосекторе;

широкий доступ общественности к криптоэкосистеме;

создание предпосылок для большей криптоосведомленности общества.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак недавно заявил, что стремится «создать такие условия, чтобы индустрия финансовых услуг Великобритании всегда была в авангарде технологий и инноваций». Очевидно, глава британского правительства стремится продолжить дело, начатое Министерством финансов еще в период недолгого премьерства Лиз Трасс.

В топ-тройку криптолояльных мегаполисов, согласно Recap, попали также Дубай и Нью-Йорк. Однако Гонконг, который в 2022 году позиционировался как самый открытый в криптовалюте регион мира, опустился на седьмое место.

Сейчас Великобритания усиленно работает над запуском государственного стейблкоина — правительство стремится справиться к 2030 году.

Интересно, что страна признана средой, где зафиксировано больше всего криптовалютных мошенников в мире. Злоумышленники выбирают Соединенное Королевство, поскольку в Британии недостаточно развита законодательная база, способная им противостоять.

Впрочем, правительство уже приняло проблему во внимание. Как стало известно в начале января, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами.

noworries По материалам:

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