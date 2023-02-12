Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город — Finance.ua
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Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город

Криптовалюта
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Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город
Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город
По данным аналитиков Recap, в 2022 году Лондон стал самым лояльным городом к криптотрасли в мире.
Свой выбор исследователи делали, опираясь на следующие ключевые показатели:
  • наличие криптовалютных банкоматов;
  • прозрачное налогообложение цифровых активов;
  • рабочие места в криптосекторе;
  • широкий доступ общественности к криптоэкосистеме;
  • создание предпосылок для большей криптоосведомленности общества.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак недавно заявил, что стремится «создать такие условия, чтобы индустрия финансовых услуг Великобритании всегда была в авангарде технологий и инноваций». Очевидно, глава британского правительства стремится продолжить дело, начатое Министерством финансов еще в период недолгого премьерства Лиз Трасс.
В топ-тройку криптолояльных мегаполисов, согласно Recap, попали также Дубай и Нью-Йорк. Однако Гонконг, который в 2022 году позиционировался как самый открытый в криптовалюте регион мира, опустился на седьмое место.
Криптовалютные эксперты назвали наиболее благосклонный к криптовалютам город
Сейчас Великобритания усиленно работает над запуском государственного стейблкоина — правительство стремится справиться к 2030 году.
Интересно, что страна признана средой, где зафиксировано больше всего криптовалютных мошенников в мире. Злоумышленники выбирают Соединенное Королевство, поскольку в Британии недостаточно развита законодательная база, способная им противостоять.
Впрочем, правительство уже приняло проблему во внимание. Как стало известно в начале января, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено сформировать специальную команду, которая будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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