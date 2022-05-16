Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія — Finance.ua
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Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія

Сегодня 12:38Личные финансы
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Услуга єМалятко снова доступна на портале ДіяУслуга єМалятко снова доступна на портале Дія
На портале Дія снова доступна услуга єМалятко, с помощью которой можно в режиме онлайн зарегистрировать рождение ребенка и получить другие услуги.
Об этом сообщает в Фейсбуке Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
«Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія. Зарегистрировать рождение малыша и получить многие другие услуги, касающиеся ребенка, можно онлайн», — говорится в сообщении.
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Как уточняют в ведомстве, процедура занимает до 10 минут на портале Дія.
Сообщается, что также на єМалятко можно заказать другие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка, в частности:
  • свидетельство о рождении;
  • уникальный номер записи в реестре;
  • РНОКНП (карта налогоплательщика);
  • помощь при рождении;
  • пособие на ребенка из многодетной семьи;
  • денежную компенсацию за пакет малыша и внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Справка Finance.ua:

  • ранее в связи с военной агрессией российской федерации против Украины ГП «НАИС» временно приостановило работу Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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