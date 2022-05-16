Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія — Finance.ua

Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія

Сегодня 12:38 — Личные финансы

Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія

На портале Дія снова доступна услуга єМалятко, с помощью которой можно в режиме онлайн зарегистрировать рождение ребенка и получить другие услуги.

Об этом сообщает в Фейсбуке Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

«Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія. Зарегистрировать рождение малыша и получить многие другие услуги, касающиеся ребенка, можно онлайн», — говорится в сообщении.

Читайте также Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях

Как уточняют в ведомстве, процедура занимает до 10 минут на портале Дія.

Сообщается, что также на єМалятко можно заказать другие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка, в частности:

свидетельство о рождении;

уникальный номер записи в реестре;

РНОКНП (карта налогоплательщика);

помощь при рождении;

пособие на ребенка из многодетной семьи;

денежную компенсацию за пакет малыша и внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Справка Finance.ua:

ранее в связи с военной агрессией российской федерации против Украины ГП «НАИС» временно приостановило работу Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.