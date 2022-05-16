Услуга єМалятко снова доступна на портале Дія — Finance.ua

Как уточняют в ведомстве, процедура занимает до 10 минут на портале Дія.
Сообщается, что также на єМалятко можно заказать другие государственные услуги, необходимые для новорожденного ребенка, в частности:
свидетельство о рождении;
уникальный номер записи в реестре;
РНОКНП (карта налогоплательщика);
помощь при рождении;
пособие на ребенка из многодетной семьи;
денежную компенсацию за пакет малыша и внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Справка Finance.ua:
ранее в связи с военной агрессией российской федерации против Украины ГП «НАИС» временно приостановило работу Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины.