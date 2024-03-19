Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине

Личные финансы
1
Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине
Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине
Finance.ua рассказывает об условиях снятия наличных денег в самых популярных банках страны.

ПриватБанк

Позволяет снимать со своих карт по 20 тыс. гривен каждые 3 часа. Во время снятия с «Карты для выплат» комиссии не будет, при снятии с карты «Универсальная» комиссия сейчас составляет 0,5% (до войны — 1%).
Таким образом, за несколько снятий можно снять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком — 100 тыс. гривен.

monobank

За снятие своих средств с «Белой» или «Черной» карты банк возьмет комиссию 0,5%. А вот снимать наличные деньги в счет кредитных средств — не выгодно: комиссия составит 4% от суммы снятия.
Читайте также
Поскольку у банка практически нет своих банкоматов, максимальная сумма снятия определяется исключительно настройками конкретного банкомата.
Кроме того, в банке заключены договоры с большим количеством торговых сетей — супермаркетов, аптек, АЗС и т. д., в которых на кассе можно будет снять наличные с карты monobank. Комиссии при этом будут те же, что и для банкомата.

Сенс Банк

  • По карте White можно снять без комиссии до 20 тыс. грн. в месяц.
  • По карте Black — до 50 тыс. грн в месяц.
  • По карте Graphite — до 100 тыс. грн в месяц.
При этом дневной лимит (который имеет смысл только для карты Graphite. — Ред.) — не более 50 тыс. грн.
Если нужна крупная сумма, то придется идти в отделение банка.

ПУМБ

Суточный лимит на снятие наличных в Украине с дебетовой «ВсеКарты» — 100 тыс. гривен, в месяц — 600 тыс. гривен.
При этом лимит на одно снятие ПУМБ не устанавливает: можно снять до 40 купюр, а сумма будет зависеть от того, какими купюрами заправлен банкомат.

Райффайзен Банк

Банк очень демократичный что касается снятия наличных. Существует только один лимит, установленный не банком, а Национальным банком — 100 тысяч гривен в сутки. Каких-либо ограничений на количество съемок в течение дня не существует.
Как и для банка ПУМБ, сумма разового снятия будет определяться только возможностями банкомата (т.е. какими купюрами он заправлен).
Комиссия за снятие наличных с карт Райффайзен в банкоматах сейчас не взимается.
А вот если снимать наличные деньги в кассе банка, то для суммы до 5000 гривен будет действовать комиссия 1%+5 гривен, от 5000 гривен — без комиссии. Таким нехитрым способом банк подталкивает клиентов снимать наличные деньги именно в банкоматах, а не перегружать кассу.

Ощадбанк

Карты банка не подходят для снятия крупных сумм наличных. Банк установил месячный лимит снятия без комиссии с популярной карты пакета «Моя карта» в размере 20 тыс. гривен.
В случае, если нужно будет снять крупную сумму, придется уплатить комиссию в размере 1%.
Подробнее узнавайте в статье по ссылке:

Если нужно снять наличные: 5 советов

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.