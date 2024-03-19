Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине Сегодня 08:09 — Личные финансы

Условия снятия наличных в самых популярных банках в Украине

Finance.ua рассказывает об условиях снятия наличных денег в самых популярных банках страны.

ПриватБанк

Позволяет снимать со своих карт по 20 тыс. гривен каждые 3 часа. Во время снятия с «Карты для выплат» комиссии не будет, при снятии с карты «Универсальная» комиссия сейчас составляет 0,5% (до войны — 1%).

Таким образом, за несколько снятий можно снять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком — 100 тыс. гривен.

monobank

За снятие своих средств с «Белой» или «Черной» карты банк возьмет комиссию 0,5%. А вот снимать наличные деньги в счет кредитных средств — не выгодно: комиссия составит 4% от суммы снятия.

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Поскольку у банка практически нет своих банкоматов, максимальная сумма снятия определяется исключительно настройками конкретного банкомата.

и т. д. , в которых на кассе можно будет снять наличные с карты Кроме того, в банке заключены договоры с большим количеством торговых сетей — супермаркетов, аптек, АЗС, в которых на кассе можно будет снять наличные с карты monobank . Комиссии при этом будут те же, что и для банкомата.

Сенс Банк

По карте White можно снять без комиссии до 20 тыс. грн. в месяц.

По карте Black — до 50 тыс. грн в месяц.

По карте Graphite — до 100 тыс. грн в месяц.

При этом дневной лимит (который имеет смысл только для карты Graphite. — Ред.) — не более 50 тыс. грн.

Если нужна крупная сумма, то придется идти в отделение банка.

ПУМБ

Суточный лимит на снятие наличных в Украине с дебетовой «ВсеКарты» — 100 тыс. гривен, в месяц — 600 тыс. гривен.

При этом лимит на одно снятие ПУМБ не устанавливает: можно снять до 40 купюр, а сумма будет зависеть от того, какими купюрами заправлен банкомат.

Райффайзен Банк

Банк очень демократичный что касается снятия наличных. Существует только один лимит, установленный не банком, а Национальным банком — 100 тысяч гривен в сутки. Каких-либо ограничений на количество съемок в течение дня не существует.

Как и для банка ПУМБ, сумма разового снятия будет определяться только возможностями банкомата (т.е. какими купюрами он заправлен).

Комиссия за снятие наличных с карт Райффайзен в банкоматах сейчас не взимается.

А вот если снимать наличные деньги в кассе банка, то для суммы до 5000 гривен будет действовать комиссия 1%+5 гривен, от 5000 гривен — без комиссии. Таким нехитрым способом банк подталкивает клиентов снимать наличные деньги именно в банкоматах, а не перегружать кассу.

Ощадбанк

Карты банка не подходят для снятия крупных сумм наличных. Банк установил месячный лимит снятия без комиссии с популярной карты пакета «Моя карта» в размере 20 тыс. гривен.

В случае, если нужно будет снять крупную сумму, придется уплатить комиссию в размере 1%.

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