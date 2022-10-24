Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго

В результате ракетных обстрелов и дроновых атак пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Однако это не означает, что пострадавшие энергоблоки прекратили работу.

Об этом сообщил в интервью Reuters министр энергетики Герман Галущенко.

Ударам российских агрессоров с 10 октября подверглась по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины, утрачено 4000 МВт.

«Должен вам сказать, что это... как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко, очерчивая масштаб ущерба.

Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов — импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

На днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко озвучил сумму ущерба на теплоэлектростанциях компании. Только за три дня с 10 по 13 октября они составили 400 млн грн.

Войска рф продолжают атаковать критическую инфраструктуру, из-за чего в Украине ввели тотальную экономию света.

Справка Finance.ua:

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