Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго — Finance.ua
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Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго

Казна и Политика
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Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго
Ущерб энергоинфраструктуры достигает миллиардов долларов — глава Минэнерго
В результате ракетных обстрелов и дроновых атак пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Однако это не означает, что пострадавшие энергоблоки прекратили работу.
Об этом сообщил в интервью Reuters министр энергетики Герман Галущенко.
Ударам российских агрессоров с 10 октября подверглась по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины, утрачено 4000 МВт.
«Должен вам сказать, что это... как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко, очерчивая масштаб ущерба.
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Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов — импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.
На днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко озвучил сумму ущерба на теплоэлектростанциях компании. Только за три дня с 10 по 13 октября они составили 400 млн грн.
Войска рф продолжают атаковать критическую инфраструктуру, из-за чего в Украине ввели тотальную экономию света.

Справка Finance.ua:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в отечественной энергетике, страдающей от ударов российских оккупантов, остается тяжелой, но контролируемой;
  • При аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что графики могут пересмотреть;
  • в некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии 💡

По материалам:
РБК-Україна
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