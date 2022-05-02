Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50% — Finance.ua

Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%

из-за войны украинские банки потеряли не менее 50% поступлений по кредитам. Более двух третей — долги бизнеса.

Такую оценку подтверждают источники Forbes в Нацбанке Украины.

Бизнес не имеет возможности возвращать кредиты

Из-за военных действий 173 украинских завода и предприятия потерпели разрушения, свидетельствуют данные Минэкономики и КSE Institute по состоянию на 26 апреля. Потери — около $10 млрд. Имущество или другие активы потеряли 43% крупных компаний, говорят в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на свой опрос.

Бизнес, потерявший доходы, не имеет возможности возвращать кредиты.

На конец марта, по данным НБУ, объем кредитов в банках составлял 1 трлн. Банки уже потеряли от 50% до 70% денежных потоков по кредитам, сосчитали в Центре экономической стратегии. Потенциальный ущерб, если руководствоваться оценками ЦЭС, — не менее 500 млрд грн, или вдвое больше суммарного капитала всей банковской системы.

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«Мы ожидаем, что уровень NPL (неработающих кредитов — ред.) может превысить 50%», — подтверждает оценки аналитиков чиновник вертикали банковского надзора НБУ.

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