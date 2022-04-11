Уровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Уровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банк

Сегодня 19:44Личные финансы
42
Уровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банкУровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банк
В зависимости от продолжительности войны, количество бедных людей в Украине может увеличиться почти в четыре раза — до 70% в 2022 году по сравнению с довоенными 18%, прогнозирует Всемирный банк.
«Бедность и социальные последствия войны будут огромны. Моделирование с использованием последнего макроэкономического прогноза показывает, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная черта бедности) может достигнуть 70 процентов в 2022 году по сравнению с 18 процентами в 2021 году», — говорится в новом экономическом обзоре для региона Европы и Центральной Азии «Война в регионе».
Согласно прогнозу ВБ, несмотря на пакет поддержки, «к 2025 году этот показатель все еще будет выше 60 процентов».
«Исходя из международной черты бедности с доходом выше среднего (5,5 долларов США в день), прогнозируется, что уровень бедности возрастет до 19,8 процента в 2022 году, то есть с 1,8 процента в 2021 году, при этом еще 59 процентов людей могут оказаться в бедности», — говорится в прогнозе.
Отмечается, что российское вторжение наносит серьезный экономический и гуманитарный ущерб, что выражается в финансовом давлении на бюджет, перебоях в торговле, перемещении миллионов людей и значительном повреждении инфраструктуры с потенциально длительными макроэкономическими и социальными последствиями.
По материалам: УНН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.