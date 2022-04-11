Уровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банк

Сегодня 19:44 — Личные финансы

Уровень бедности в Украине из-за войны может возрасти до 70% — Всемирный банк

В зависимости от продолжительности войны, количество бедных людей в Украине может увеличиться почти в четыре раза — до 70% в 2022 году по сравнению с довоенными 18%, прогнозирует Всемирный банк.

«Бедность и социальные последствия войны будут огромны. Моделирование с использованием последнего макроэкономического прогноза показывает, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная черта бедности) может достигнуть 70 процентов в 2022 году по сравнению с 18 процентами в 2021 году», — говорится в новом экономическом обзоре для региона Европы и Центральной Азии «Война в регионе».

Согласно прогнозу ВБ, несмотря на пакет поддержки, «к 2025 году этот показатель все еще будет выше 60 процентов».

«Исходя из международной черты бедности с доходом выше среднего (5,5 долларов США в день), прогнозируется, что уровень бедности возрастет до 19,8 процента в 2022 году, то есть с 1,8 процента в 2021 году, при этом еще 59 процентов людей могут оказаться в бедности», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что российское вторжение наносит серьезный экономический и гуманитарный ущерб, что выражается в финансовом давлении на бюджет, перебоях в торговле, перемещении миллионов людей и значительном повреждении инфраструктуры с потенциально длительными макроэкономическими и социальными последствиями.

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