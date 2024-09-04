Уплачивается ли ЕСВ при блокировании счета плательщика — объяснение ГНС
Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового положения плательщика.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что в случае несвоевременной или не в полном объеме уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование к плательщику применяются финансовые санкции, а должностные лица, виновные в нарушении законодательства о сборе и ведении учета единого взноса, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность по закону.
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«Единый взнос подлежит уплате вне зависимости от финансового положения плательщика», — говорят в налоговой.
При наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами, обязательства по уплате единого взноса выполняются в первую очередь и имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода).
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