«Укрзализныця» назначила новый заграничный рейс Львов-Хелм — Finance.ua

«Укрзализныця» назначила новый заграничный рейс Львов-Хелм

Сегодня 13:14 — Фондовый рынок

«Укрзалізниця» назначает региональный поезд № 814/813 сообщением Львов — Госграница — Хелм (Польша).

Об этом сообщила «Укрзализныця» в Telegram.

«Для улучшения обслуживания пассажиров назначается региональный поезд № 814/813 сообщением Львов — Госграница — Хелм (Польша) и обратно с остановками на станциях Пидзамче, Червоноград, Иваничи, Владимир-Волынский, Ковель, Ягодин», — говорится в сообщении.

Начиная с 25 марта этого года поезд № 814/813 Львов — Хелм будет отправляться из Львова в 17:02, Пидзамче 17:13-17:14, Червоноград 18:40-18:41, Иванычи 19:18-19:19, Владимир -Волынский 19:45-19:46, Ковель 20:42-20:52, Ягодин 21:52-22:52, Госграница 23:02 (по украинскому времени), Дорохуск 22:07-22:12, прибытие в Хелм в 22:32.

Начиная с 26 марта этого года поезд № 814/813 Хелм — Госграница — Львов будет отправляться со ст. Хелм в 01:12, Дорохуск 01:32-01:42, Госграница 02:47 (по украинскому времени), Ягодин 02:57-03:28, Ковель 04:30-07:05, Владимир-Волын. 07:58-08:01, Иванычи 08:27-08:28, Червоноград 09:06-09:07, Подзамче 10:37-10:38, прибытие во Львов в 10:50.

В «Укрзализныце» добавили, что маршрут будут обслуживать современные комфортные дизель-поезда ДПКр-3 отечественного производства.

«Продажа билетов по маршруту Львов — Ягодин и обратно осуществляется в кассах вокзалов и через электронные сервисы „Укрзализныци“», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.