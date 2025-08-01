Укртелеком за первое полугодие 2025 года заработал 2,47 млрд грн — Finance.ua
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Укртелеком за первое полугодие 2025 года заработал 2,47 млрд грн

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Укртелеком за первое полугодие 2025 года заработал 2,47 млрд грн
Укртелеком за первое полугодие 2025 года заработал 2,47 млрд грн
В первом полугодии 2025 года Укртелеком продолжил модернизацию телеком-инфраструктуры, сосредоточившись на переходе с медной сети на оптическую. С января по июнь компания проложила более 2 000 км волоконно-оптических линий, в том числе и в прифронтовых регионах.
Об этом пресс-служба компании сообщила Fianance.ua.

Результаты в цифрах

Количество новых подключений оптических абонентов в сегменте B2C выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В бизнес-сегменте (крупные предприятия и малый/средний бизнес) показатель вырос на 10%.
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Также к оптическому интернету подключено более 60 медицинских и около 100 учебных заведений. По состоянию на конец июня оптическая сеть Укртелекома охватывает более 1350 медицинских и 1830 учебных заведений.
Выручка компании от услуг оптического интернета выросла на 10,5% по сравнению с первым полугодием 2024 года. Общий доход Укртелекома за первое полугодие 2025 года составил почти 2,47 млрд грн. EBITDA достигла более 540 млн грн, маржа — 22,1%.
За первые шесть месяцев 2025 года компания уплатила более 785 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
В рамках оптимизации активов компания также получила более 260 млн грн дохода от коммерческой аренды высвобожденной недвижимости.
По материалам:
Finance.ua
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