Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня — Finance.ua

Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня Сегодня 15:15 — Личные финансы

Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня, www.ukrposhta.ua

Укрпочта 28 июня выпустит в обращение марку «Українська мрія». Она будет посвящена самолету АН-225 «Мрія», уничтоженному россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основой изображения стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области, на котором самое большое воздушное судно летит к звездам и украшено розовыми цветами.

Мы видим большой интерес к украинским почтовым маркам военного времени, что объясняется их тематикой: мы изображаем живые символы, которые становятся значимыми для всей страны здесь и сейчас. Уверен, марку «Українська мрія» захотят иметь и украинцы, и иностранцы. Поэтому мы, учитывая ажиотаж с первой маркой, выберем такой тираж, который мог бы удовлетворить спрос настолько, насколько мы это можем. Я очень верю, что наши марки получили силу материализовать события, изображенные на них. — Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты

Марка выйдет тиражом в 3 млн. Приобрести ее можно будет в отделениях Укрпочты или онлайн-магазинах. Один клиент может получить не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток.

Погашение штемпелями «Первый день» состоится 28 июня в Киеве и Гостомеле. Спецпогашение «Українська мрія» — во всех филиалах Укрпочты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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