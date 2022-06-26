Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня — Finance.ua
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Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня

Личные финансы
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Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня
Укрпочта выпустит марку «Українська мрія» 28 июня, www.ukrposhta.ua
Укрпочта 28 июня выпустит в обращение марку «Українська мрія». Она будет посвящена самолету АН-225 «Мрія», уничтоженному россиянами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Основой изображения стал рисунок одиннадцатилетней Софии Кравчук из г. Любомль Волынской области, на котором самое большое воздушное судно летит к звездам и украшено розовыми цветами.
Мы видим большой интерес к украинским почтовым маркам военного времени, что объясняется их тематикой: мы изображаем живые символы, которые становятся значимыми для всей страны здесь и сейчас. Уверен, марку «Українська мрія» захотят иметь и украинцы, и иностранцы. Поэтому мы, учитывая ажиотаж с первой маркой, выберем такой тираж, который мог бы удовлетворить спрос настолько, насколько мы это можем. Я очень верю, что наши марки получили силу материализовать события, изображенные на них.
— Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты

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Марка выйдет тиражом в 3 млн. Приобрести ее можно будет в отделениях Укрпочты или онлайн-магазинах. Один клиент может получить не более 2 марочных листов, 5 конвертов, 5 открыток.
Погашение штемпелями «Первый день» состоится 28 июня в Киеве и Гостомеле. Спецпогашение «Українська мрія» — во всех филиалах Укрпочты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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