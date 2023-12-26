Укрпочта нашла способ доставки международных посылок для обхода блокады границы — Finance.ua

Укрпочта нашла способ доставки международных посылок для обхода блокады границы Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Государственная «Укрпочта» впервые с 2002 года приняла международную почту через транспортировку грузовыми железнодорожными вагонами. В Киев прибыл первый тестовый поезд с посылками. Новое транспортное решение позволит не зависеть от ситуации на границе, сообщила пресс-служба государственной компании Facebook

В «Укрпочте» отметили, что вместе с национальной почтой Эстонии Omniva вводится новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину. К сотрудничеству привлекли словацкую компанию Interport и «Укрзализныцю».

Почта Эстонии стала ключевым транзитным партнером в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.

«Теперь блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки», — указали в госкомпании.

В первой тестовой доставке прибыли три вагона из почти 80 тыс. посылок клиентов из мировых маркетплейсов. Они уже разъезжаются к получателям.

Блокада границы

Польские перевозчики заблокировали основные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября 2023 года. По состоянию на утро 25 декабря в очередях на границе с Польшей застряли около 4100 грузовиков.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщало, что Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий по разблокированию границы.

УНІАН По материалам:

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