«Укрпочта» ко Дню Независимости Украины выпустит новые блок-марки (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» ко Дню Независимости Украины выпустит новые блок-марки (фото)

Фондовый рынок
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К 31-й годовщине Независимости Украины «Укрпочта» выпустит новые марки с конвертом. У них будет тематика «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые».
Об этом сообщил председатель правления «Укрпочты» Игорь Смелянский.
С начала войны это будет первый выпуск блок-марок и конверта. Тираж будет всего 1 миллион экземпляров, потому что сроки подготовки были очень сжатые.
«Укрпочта» ко Дню Независимости Украины выпустит новые блок-марки (фото)
«В этом году для нас это не просто дополнительный выходной, а напоминание всему миру, как дорого стоит человеческая свобода. 24 августа имеем своего рода символизм — ровно 6 месяцев, как Украина вновь вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не пол года, не 8, не 100 и даже не 300 лет», — отметил он.
По словам Смелянского, все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости. Также он напомнил, что каждый год можно будет дополнять коллекцию новыми марками от «Укрпочты».
Детали запуска объявят накануне 24 августа. Это сделано из-за безопасностной ситуации на фоне войны.

Справка Finance.ua:

  • Укрпочта выпустила в обращение марку «Українська мрія». Она будет посвящена самолету АН-225 «Мрия», уничтоженному россиянами.
По материалам:
Finance.ua
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