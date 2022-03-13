Укрпочта доставит «посылки из дома» с 70% скидкой украинцам, которые эвакуировались в соседние страны — Finance.ua

Укрпочта доставит «посылки из дома» с 70% скидкой украинцам, которые эвакуировались в соседние страны

Сегодня 10:15 — Личные финансы

Укрпочта доставит «посылки из дома» с 70% скидкой украинцам, которые эвакуировались в соседние страны

Укрпочта с 11 марта будет доставлять «посылку из дома» с 70% скидкой в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию, то есть в те страны, которые принимают наибольшее количество украинцев, которым пришлось покинуть Родину из-за российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

По данным ООН за две недели войны из Украины выехало до 2 млн граждан, и количество людей, которым пришлось бросить все и бежать в поисках безопасности, с каждым днем только растет. Очевидно, что в тревожном рюкзаке или чемоданчике вещи на 2-3 дня. А сколько еще придется украинцам скрываться от градов и авиабомб — трудно предсказать. Поэтому Укрпочта договорилась с почтами ближайших западных соседей о специальных условиях доставки с максимальной скидкой — 70%. Чтобы родные или знакомые по возможности смогли отправить необходимые вещи тем, кто покинул пределы Украины.

На почтовом отделении «посылки из дома» будут оформляться как обычные отправления.

Стоимость доставки зависит от размера и веса, однако на все такие отправления Укрпочта предоставит скидку −70% от стоимости международного отправления.

Как оформить отправку

Оформить отправку можно как в отделении Укрпочты, так и онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении Укрпочты.

Для этого нужно указать вид отправления — международную посылку, и страну адресации — Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию или Молдову.

Также нужно заполнить таможенную декларацию.

Рекомендации для клиентов по заполнению таможенной декларации CN23 (заполняется в 3 экземплярах):

все данные желательно заполнять на английском языке (или латинскими буквами);

в поле «Категория отправления» указать «подарок»;

общая стоимость вложения не более 40 EUR (и обязательно указать валюту EUR);

в описании вложения следует указывать «used personal ___» (например, dress, jacket);

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