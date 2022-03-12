«Новая почта» возобновила отправку посылок за границу — Finance.ua

«Новая почта Глобал, входящая в группу компаний Новая почта, с 12 марта возобновила отправку посылок за границу, за исключением Молдовы. Теперь из любого работающего отделения можно оформить международное отправление по прежним тарифам», — сказано в сообщении.
Чтобы оформить международную отправку в отделении, нужно:
принести посылку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;
назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить посылку. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;
при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.
Перед отправкой важно ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую хотите отправить посылку, а также помнить, что таможенную пошлину в стране получателя всегда платит сам получатель.
Также заявку на международное отправление можно оформить в личном кабинете на сайте Новой почты.