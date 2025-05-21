Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS — Finance.ua

Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS Сегодня 09:15

Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS

Одно из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» заключило Меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В документе говорится о намерении организовать совместную комплектацию выстрелов среднего калибра.

Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей.

«Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО», — рассказал Гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк.

KNDS Belgium — известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.

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