Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS — Finance.ua
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Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS

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Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS
Укроборонпром договорился о боеприпасах с бельгийским KNDS
Одно из предприятий Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» заключило Меморандум о сотрудничестве с KNDS Belgium SA.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
В документе говорится о намерении организовать совместную комплектацию выстрелов среднего калибра.
Эти боеприпасы применяются для ведения огня из автоматических пушек и поражения живой силы, легкой бронетехники и низколетящих воздушных целей.
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«Мы постепенно расширяем географию наших международных партнерств, ищем и находим новые направления взаимодействия. Это идет на пользу Силам обороны Украины и нашему оборонно-промышленному комплексу, который стремится интегрироваться в глобальную оружейную промышленность стран НАТО», — рассказал Гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк.
KNDS Belgium — известный в мире проектировщик и производитель широкого ассортимента боеприпасов. Компания является поставщиком для НАТО, бельгийской армии и многих других стран.
По материалам:
suspilne.media
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