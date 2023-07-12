«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится — Finance.ua

«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится
«Укрнафта» начала бурение новой нефтяной скважины № 105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что работы начались с опережением графика и на 11 июля пройдена почти половина пути — из запланированных 2213 метров скважина уже пробурена на 1084 метра.
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Ввод ее в эксплуатацию планируется в августе 2023 года. Первоначальный дебит нефти ожидается на уровне 24,3 тонн в сутки. Стоимость строительства составляет 105 миллионов гривен, срок окупаемости — от 2 до 2,6 года. Прогнозируется, что скважина будет работать минимум 15 лет.
В целом на Верхнемасловецком месторождении планируется построить четыре новых скважины в текущем году и еще пять в 2024 году — как наклонные, так и горизонтальные.
«Цель „Укрнафты“ — достичь энергетической независимости Украины в углеводородах. Мы должны добывать собственный ресурс, чтобы обеспечить внутреннее потребление критических для экономики отраслей», — подчеркивают в компании.
Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи «Укрнафта» планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет возобновлять добычу на ликвидированных скважинах.
Ранее «Укрнафта» уже сообщала об активизации бурения на Верхнемасловецком месторождении, заявляя, что там будет пять новых скважин. В общей сложности в 2023 году компания планирует увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн.
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