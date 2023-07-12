«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится

Энергетика
0
«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится
«Укрнафта» бурит новую скважину во Львовской области: сколько будет давать нефти и когда окупится
«Укрнафта» начала бурение новой нефтяной скважины № 105 на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что работы начались с опережением графика и на 11 июля пройдена почти половина пути — из запланированных 2213 метров скважина уже пробурена на 1084 метра.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Ввод ее в эксплуатацию планируется в августе 2023 года. Первоначальный дебит нефти ожидается на уровне 24,3 тонн в сутки. Стоимость строительства составляет 105 миллионов гривен, срок окупаемости — от 2 до 2,6 года. Прогнозируется, что скважина будет работать минимум 15 лет.
В целом на Верхнемасловецком месторождении планируется построить четыре новых скважины в текущем году и еще пять в 2024 году — как наклонные, так и горизонтальные.
Читайте также
«Цель „Укрнафты“ — достичь энергетической независимости Украины в углеводородах. Мы должны добывать собственный ресурс, чтобы обеспечить внутреннее потребление критических для экономики отраслей», — подчеркивают в компании.
Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи «Укрнафта» планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет возобновлять добычу на ликвидированных скважинах.
Место для вашей рекламы
Ранее «Укрнафта» уже сообщала об активизации бурения на Верхнемасловецком месторождении, заявляя, что там будет пять новых скважин. В общей сложности в 2023 году компания планирует увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.