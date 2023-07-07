Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы — Finance.ua

Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы Сегодня 19:15 — Энергетика

Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы

Саудовская Аравия в августе повысит цены на сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также некоторые сорта для клиентов в Азии.

Наиболее существенным будет рост цен для клиентов из Средиземноморья (1−1,1%) и Северо-Западной Европы (0,8%). Для США саудовская нефть подорожает на 0,1%.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, — Arab Light — в следующем месяце увеличится на $0,2 за баррель.

В результате он будет на $3,2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

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fixygen По материалам:

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