Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы — Finance.ua
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Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы

Энергетика
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Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы
Саудовская Аравия слегка повышает цены на нефть для США и Европы
Саудовская Аравия в августе повысит цены на сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также некоторые сорта для клиентов в Азии.
Наиболее существенным будет рост цен для клиентов из Средиземноморья (1−1,1%) и Северо-Западной Европы (0,8%). Для США саудовская нефть подорожает на 0,1%.
Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, — Arab Light — в следующем месяце увеличится на $0,2 за баррель.
В результате он будет на $3,2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.
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По материалам:
fixygen
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