Укрэнерго выставит счет россии — Finance.ua

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Укрэнерго выставит счет россии

Казна и Политика
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Укрэнерго выставит счет россии
Укрэнерго выставит счет россии, Фото: ОП
«Укрэнерго» планирует выставить счет россиянам за уничтоженные украинские объекты.
Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков.
«Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть опыт выставления счетов российской федерации. Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму», — отметил Юрков, которого цитируют в компании.
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Он отметил, что сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за причиненный ущерб.
Напомним, 22 ноября Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что сумма ущерба НЭК «Укрэнерго» из-за военной агрессии россии составляет более 70 млрд гривен.
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В профильном парламентском комитете оценили, что этой зимой полностью отремонтировать энергосистему Украины не удастся: в условиях военного положения энергетики могут быстро восстанавливать энергосистему, но для ремонта необходимо оборудование, изготовление которого занимает не менее 6 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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