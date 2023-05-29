«Укрэнерго» восстановило 70% поврежденных объектов – глава компании — Finance.ua

«Укрэнерго» восстановило 70% поврежденных объектов – глава компании
Оператор системы передачи «Укрэнерго» восстановил 70% поврежденных объектов.
Об этом рассказал руководитель госкомпании Владимир Кудрицкий в интервью Forbes.
«Мы оперативно устранили ограничения в магистральной сети и восстановили функционал где-то 70% наших поврежденных объектов», — сказал Кудрицкий.
В результате массированной террористической кампании россиян против украинской энергосистемы около 43% объектов «Укрэнерго» были повреждены ракетами или дронами, добавил Кудрицкий.
Энергетической отрасли Украины в ближайшие годы требуется $5,7 млрд, по оценке Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, полная смета восстановления страны — $11 млрд.
Украина потеряла примерно 40−50% мощностей, которые энергосистема имела до полномасштабного вторжения рф, по данным «Укрэнерго».
«Укрэнерго» получило от международных финансовых организаций и правительств стран ЕС кредиты и гранты на сумму около €900 млн.
Основные доноры Укрэнерго — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Немецкий государственный банк развития (KfW), USAID, UNDP.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью