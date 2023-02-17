Украинскую монету признали лучшей на всемирном конкурсе — Finance.ua

Украинскую монету признали лучшей на всемирном конкурсе Сегодня 17:47 — Мир

Украинская памятная монета номиналом в 5 гривен выиграла главную награду на международном конкурсе «Монета года». Она с отрывом получила титул «Самой художественной монеты», очаровав жюри изображением аистов и традиционными узорами, пишет Numismatic News.

Как выглядит монета

На аверсе изображены аисты, летящие над полем украинских узоров с картины «Аисты над родной землей» художника Олега Шуляка.

В верхней части рисунка расположен герб Украины. На реверсе изображена вышитая лента, напоминающая цепочку ДНК, символизирующую код нации.

«Нежно раскрашенные и красиво оформленные 5 гривен, победитель в номинации „Самая художественная монета“, посвященная 30-й годовщине Независимости Украины, убедительно выиграли главную награду COTY, в которой монета набрала 30 процентов голосов, более чем вдвое превысив своего ближайшего конкурента. Это очень необычно для общего чемпиона COTY побеждать с таким большим отрывом», — сказал Томас Майкл, координатор конкурса «Монета года».

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В состав жюри было тщательно отобрано более 100 человек со всего мира, поэтому никто не мог догадываться, кто станет первым. На момент подсчета последнего голоса победу с большим отрывом одержала украинская монета.

Кроме общей победы, Украина также привлекла внимание в категории «Лучшее современное событие» своей монетой к 25-й годовщине Конституции Украины.

О победителях в других категориях можно почитать здесь.

Телеканал 24 По материалам:

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