Канада выпустила золотую монету в форме украинской писанки — Finance.ua
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Канада выпустила золотую монету в форме украинской писанки

Мир
80
Канада выпустила золотую монету в форме украинской писанки
Канада выпустила золотую монету в форме украинской писанки, Фото: Монетний двір Канади
Королевский канадский монетный двор выпустил золотую монету в форме украинской писанки.
Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора.
Монета станет уже по меньшей мере восьмой «писанкой» в коллекции канадского монетного двора. В этот раз на ней изображены подсолнечники.
"В этом году писанка из чистого золота посвящена продолжению хорошей весенней традиции поддержки украинской культуры и наследия в Канаде", - говорится в описании монеты на сайте.
Фото: Монетный двор Канады
Фото: Монетный двор Канады
На аверсе монеты традиционно высечен профиль королевы Елизаветы II. Монета изготовлена из 58,5 грамма чистого золота и имеет номинал в 250 канадских долларов, однако ее выкупная цена - почти 7000 дол. Все 275 отчеканенных золотых писанок были распроданы в считанные дни.
Фото: Монетный двор Канады
Фото: Монетный двор Канады
Все доходы, полученные от продажи монеты, будут переданы инициативе Украинский гуманитарный призыв, который помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Авторы дизайна монеты – Сюзанна Блант и канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, являющийся членом Украинского музея Канады в Торонто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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