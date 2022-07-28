Украинский газ: в Полтавской области восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров в сутки — Finance.ua

Украинский газ: в Полтавской области восстановили скважину, которая дает 200 тысяч кубометров в сутки Сегодня 11:41 — Энергетика

«Нафтогаз» отремонтировал скважину по добыче газа в Полтавской области. Она способна обеспечивать около 200 тысяч кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Telegram

Отмечается, что разведывательную скважину впервые запустили еще в 2008 году. Новая залежь обеспечила значительный приток углеводородов, и с тех пор скважина дала более 83 млн куб. м украинского газа.

Однако со временем она начала уменьшать свой дебит и окончательно остановилась.

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Специалисты по геологоразработке и геофизике совместно с департаментом геофизики АО «Укргаздобыча» пересмотрели имеющиеся геофизические сведения по скважине и предложили опробовать перспективные горизонты, залегающие выше ранее эксплуатируемых. После длительного анализа и консультаций «Нафтогаз» провел соответствующий капитальный ремонт.

Напомним, согласно решению Кабмина, «Нафтогаз» должен создать запас газа в подземных хранилищах на отопительный сезон в объеме 19 млрд кубических метров.

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УНІАН По материалам:

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