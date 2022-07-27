Цена на газ в Европе приближается к историческому максимуму — Finance.ua

Цена на газ в Европе приближается к историческому максимуму Сегодня 16:23 — Энергетика

Цена на газ в Европе продолжает расти и стремительно двигаться к своему историческому максимуму. Стоимость голубого топлива уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в данных Лондонской биржи ICE

Так, цена на газ заметно увеличилась утром 27 июля. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2308,08 долларов за тысячу кубов.

Рост цены на голубое топливо наблюдается уже третий день. После того как 25 июля российский «Газпром» заявил о сокращении поставок по «Северному потоку» якобы из-за необходимости ремонта одной из турбин.

Российская компания приостановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка по газопроводу снизилась на 20%.

Исторический рекорд цены на газ составляет более 2900 долларов. Этой отметки стоимость достигла 7 марта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.