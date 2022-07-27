Цена на газ в Европе приближается к историческому максимуму — Finance.ua
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Цена на газ в Европе приближается к историческому максимуму

Энергетика
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Цена на газ в Европе продолжает расти и стремительно двигаться к своему историческому максимуму. Стоимость голубого топлива уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров.
Об этом говорится в данных Лондонской биржи ICE.
Так, цена на газ заметно увеличилась утром 27 июля. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2308,08 долларов за тысячу кубов.
Рост цены на голубое топливо наблюдается уже третий день. После того как 25 июля российский «Газпром» заявил о сокращении поставок по «Северному потоку» якобы из-за необходимости ремонта одной из турбин.
Российская компания приостановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка по газопроводу снизилась на 20%.
Исторический рекорд цены на газ составляет более 2900 долларов. Этой отметки стоимость достигла 7 марта.
По материалам:
РБК-Україна
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