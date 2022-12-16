Украинским военным повысят выплаты — Finance.ua

Украинским военным повысят выплаты Сегодня 17:00 — Личные финансы

Украинским военным в декабре выплатят почти на 37% больше денежного довольствия, чем было в ноябре. Выплаты увеличатся за счет ряда дополнительных начислений.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

По словам представительницы Минобороны, формально государство выплатило 60% от общего объема ежемесячного денежного довольствия (должностной оклад, выплаты за звание и выслугу лет и т.п.).

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Маляр отметила, что в целом это самая маленькая по объему позиция в структуре денежного довольствия. Однако в декабре ситуация изменится, так как в конце года произойдет ряд дополнительных начислений.

«Все выплаты проходят по статье Ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре», — сообщила замминистра.

На 14 декабря Минобороны полностью профинансировало дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс.) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тыс.).

В целом ведомство профинансировало почти в 10 раз больше средств на денежное довольствие и дополнительные выплаты военным, чем было в прошлом году.

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