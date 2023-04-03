Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников — Finance.ua

Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников

Руководство Украины в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязалось вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.

Как указывается в Меморандуме с МВФ, дедлайн на возобновление функции НАПК проверять декларации об активах установлен до конца июля 2023 года.

«Будет принят закон о возобновлении обязанностей государственных служащих (которые не участвуют непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения», — говорится в документе.

Кроме того, в Меморандуме содержится обязательство обеспечить автоматическое внесение информации из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновника о правдивом заполнении упрощенных деклараций в период действия военного положения (структурный маяк на конец октября 2023 года).

Напомним, недавно МВФ одобрил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. По словам экспертов, это максимальный кредит, который Фонд когда-либо выдавал стране, находящейся в состоянии высокоинтенсивной войны.

Ожидается, что первый транш в $2,7 миллиарда Украина получит уже в ближайшее время.

В Меморандуме указывается, что Украина обязалась провести реформу пенсионной системы и системы соцобеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.