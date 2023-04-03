Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников — Finance.ua
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Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников

Казна и Политика
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Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников
Украинские власти пообещали МВФ вернуть обязательное декларирование доходов чиновников
Руководство Украины в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) обязалось вернуть обязательное декларирование доходов чиновников.
Как указывается в Меморандуме с МВФ, дедлайн на возобновление функции НАПК проверять декларации об активах установлен до конца июля 2023 года.
«Будет принят закон о возобновлении обязанностей государственных служащих (которые не участвуют непосредственно в мобилизационных и военных действиях) подавать и раскрывать свои декларации об имуществе во время военного положения», — говорится в документе.
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Кроме того, в Меморандуме содержится обязательство обеспечить автоматическое внесение информации из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновника о правдивом заполнении упрощенных деклараций в период действия военного положения (структурный маяк на конец октября 2023 года).
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Напомним, недавно МВФ одобрил кредит для Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. По словам экспертов, это максимальный кредит, который Фонд когда-либо выдавал стране, находящейся в состоянии высокоинтенсивной войны.
Ожидается, что первый транш в $2,7 миллиарда Украина получит уже в ближайшее время.
В Меморандуме указывается, что Украина обязалась провести реформу пенсионной системы и системы соцобеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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