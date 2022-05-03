Украинские миллиардеры пожертвовали $140 млн во время войны — Finance.ua
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Украинские миллиардеры пожертвовали $140 млн во время войны

Сегодня 20:01Казна и Политика
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Украинские миллиардеры пожертвовали $140 млн во время войныУкраинские миллиардеры пожертвовали $140 млн во время войны
Богатейшие украинцы перечислили на гуманитарную помощь населению и поддержку армии минимум $140 млн с начала войны.
Это подсчитал Forbes.
Однако в издании отмечают, что на самом деле сумма может быть больше, ведь они не учитывали суммы менее $2 млн. Также часть наиболее обеспеченных украинцев, в том числе и Петр Порошенко, не предоставили информацию о своей денежной поддержке.
Лидером по объему финансовой помощи украинцам стал Ринат Ахметов. Он пожертвовал $72 млн плюс $30 млн налогов, которые его компании заплатили в госбюджет авансом. По подсчетам прессслужбы СКМ, помощь получили 2,1 млн украинцев.
Владельцы Эпицентра Александр и Галина Герега помогли на $10 млн плюс $30 млн налогов авансом. Чета Герега также предложила властям Харькова бесплатно пользоваться продукцией строительных супермаркетов для нужд города. Власти согласились, однако в каком объеме использовали товары, не известно.
Компания Ferrexpo Константина Жеваго отдала на гуманитарные нужды $6,7 млн плюс $30 млн налогов авансом. При этом фонд Ferrexpo потратил $12,5 млн на гуманитарные нужды. Жеваго владеет чуть более 50% акций Ferrexpo, поэтому ему зачислена половина суммы, потраченной компанией.
Юрий Косюк, основной акционер производителя курятины МХП, передал армии продукцию компании на $12 млн.
Group DF Дмитрия Фирташа выделила в поддержку украинцев $9,7 млн.
Инфографика: Forbes Инфографика: Forbes
Вадим Новинский (Smart Holding) пожертвовал $7 млн, преимущественно на закупку медоборудования.
Совладелец АТБ Геннадий Буткевич пожертвовал $5,7 млн преимущественно на помощь военным, детям в больнице «Охматдет» и тысячам украинцев, получающих гуманитарку от АТБ.
Основатель стартапа MacPaw Александр Косован перечислил ВСУ $5 млн.
Олег Крот и Юрий Лабезников из холдинга Techiia, специализирующегося на киберспорте, закупили для ВСУ оборудование на $3,9 млн.
Александр Ярославский в общей сложности пожертвовал $3,3 млн. В начале марта его компания DCH предоставила в бюджет Харькова 25 млн грн, также известно, что Ярославский приобрел 17 машин скорой помощи. Полный объем помощи неизвестен, предприниматель и его пресс-служба не ответили на запрос.
Сергей Тигипко выделил на помощь во время войны $3,3 млн.
Макс Поляков, основатель Nooshere, предоставил на гуманитарные нужды не менее $2,3 млн. Собеседник Forbes из окружения Полякова говорит, что уже выделено гораздо больше указанных сумм, но Поляков строго запретил команде разглашать эту информацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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