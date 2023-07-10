Украинские и турецкие компании будут сотрудничать в производстве беспилотников — Finance.ua

Украинские и турецкие компании будут сотрудничать в производстве беспилотников Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Украинские и турецкие компании будут сотрудничать в производстве беспилотников

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стратегических отраслей промышленности и технологий, в частности, в производстве разных типов БпЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей Украины.

Соответствующий документ был подписан в рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику.

Меморандум предусматривает сотрудничество в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями двух государств, а также поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.

Также документом предусмотрены направления сотрудничества в исследовании и разработке в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.

Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2, еще в феврале, до начала полномасштабной войны.

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После начала вторжения россии 24 февраля официальные лица и представители Baykar приостановили переговоры в общественной плоскости. Впоследствии переговоры возобновились, а Baykar Makina рассказала, как будет выглядеть завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.

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