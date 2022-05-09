Украинские еврооблигации подорожали на 4,5% — Finance.ua

Украинские еврооблигации подорожали на 4,5%

Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Украинские еврооблигации подорожали на 4,5%

Котировки украинских еврооблигаций за прошлую неделю выросли в среднем на 4,5%.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года поднялась на 4,4% и к концу дня пятницы, 6 мая, составила 58,6% номинала.

С учетом близости срока выплат это снизило их доходность к погашению до 236,6% против 246,4% годовых неделей ранее, в то время как ставки бумаг с погашением в 2023-2025 годах упали за неделю на 2-2,7%, а долгосрочные — на 1–1,6%.

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В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 92,1% годовых, в 2024 году — 64,2% годовых, в 2025 году — 48,6%, в 2026 году — 40,5%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 35,9-30,1%, а наиболее «длинных» с погашением в 2032-2033 годах — до 25,9-25,1%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 44,3%, в 2030 году — 24,1%, что соответственно на 1 п.п. и 0,9 п.п. ниже показателей недельной давности.

ВВП-варранты за это время потеряли в цене всего 4,4%. В частности, на прошлой неделе их цена выросла еще на 5,7% после 6,8% неделей ранее и сейчас составляет около 31,7% номинала. Такая динамика может быть связана с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а следовательно — роста выплат по ВВП-варрантам.

Напомним, Министерство финансов пока не видит возможности для досрочного выкупа еврооблигаций Украины. И это несмотря на то, что их рыночная стоимость упала до 50% номинала. Выкуп евробондов сейчас может помешать дальнейшим планам Украины, ведь даже разговоры о потенциальной реструктуризации госдолга воспринимаются Западом без позитива.

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