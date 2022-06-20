Украинские беженцы в Словакии могут получить по 380 евро — Finance.ua

Рассчитывать на поддержку ЮНИСЕФ могут все украинцы, приехавшие в Словакию после 24 февраля и имеющие документ временной защиты. Словацкий Красный Крест также оказывает финансовую помощь наиболее уязвимым категориям населения. Зарегистрироваться можно на один вид поддержки.
Семья может получить максимум 380 евро (11,8 тыс. грн) в месяц. По 80 евро выплачивается на взрослого,
по 160 евро — на детей до 3 лет, еще по 60 евро — детям от 3 до 18 лет.
Людям с инвалидностью предусмотрены отдельные выплаты.
Для получения помощи нужно записаться в регистрационный центр УВКБ ООН. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, словацкий номер Rodne Cislo, словацкий номер телефона, номер словацкого банковского счета.
Выплаты поступят на словацкий банковский счет, указанный в анкете. Обналичить деньги можно в любых пунктах Western Union в Словакии.