Украинские беженцы в Словакии могут получить по 380 евро — Finance.ua
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Украинские беженцы в Словакии могут получить по 380 евро

Сегодня 16:31Личные финансы
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Денежную помощь украинцам в Словакии оказывают не только местные власти, но и международные организации. В частности, украинские беженцы могут получить выплаты от ЮНИСЕФ и Красного Креста.
Деньги выплачивают тем, кто в них больше всего нуждается. Речь идет о многодетных семьях, малообеспеченных семьях, пенсионерах, беременных женщинах, неполных семьях с пенсионерами старше 60 лет.
Зарегистрироваться на получение выплат украинские беженцы могут в Михайловцах, Нитре, Жилине и Братиславе.
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Рассчитывать на поддержку ЮНИСЕФ могут все украинцы, приехавшие в Словакию после 24 февраля и имеющие документ временной защиты. Словацкий Красный Крест также оказывает финансовую помощь наиболее уязвимым категориям населения. Зарегистрироваться можно на один вид поддержки.
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  • Семья может получить максимум 380 евро (11,8 тыс. грн) в месяц. По 80 евро выплачивается на взрослого,
  • по 160 евро — на детей до 3 лет, еще по 60 евро — детям от 3 до 18 лет.
  • Людям с инвалидностью предусмотрены отдельные выплаты.
Для получения помощи нужно записаться в регистрационный центр УВКБ ООН. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, словацкий номер Rodne Cislo, словацкий номер телефона, номер словацкого банковского счета.
Выплаты поступят на словацкий банковский счет, указанный в анкете. Обналичить деньги можно в любых пунктах Western Union в Словакии.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Сьогодні
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