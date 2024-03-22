Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года — Finance.ua
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Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

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Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года
Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года
Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы.
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По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2024 г. выросли на 19% до 78,565 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 21% до 56,134 млрд гривен.
Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года
Расходы выросли на 19% до 52,667 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервов под будущие убытки на -0,121 млрд гривен.
Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года
Напомним, по оценке регулятора, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.
  • Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 37,765 млрд гривен.
  • на втором и третьем местах государственные Укрэксимбанк (5,217 млрд гривен) и Сенс Банк (5,039 млрд гривен).
  • На четвертом — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривен, а на пятом — государственный Ощадбанк — 4,752 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18 до 50% уже в 2023 году. Начиная с 2024 года, будет ставка 25%.
  • в декабре 2023 г. банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 г. в целом по повышенной ставке 50%.
Подробно об идее и реализации облагать налогом прибыль украинских банков дополнительным налогом мы рассказали здесь:

Налогообложение банковских «сверхдоходов»: причины и возможные последствия

По материалам:
РБК-Україна
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