Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года — Finance.ua

Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года Сегодня 09:07

Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы.

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По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2024 г. выросли на 19% до 78,565 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 21% до 56,134 млрд гривен.

Расходы выросли на 19% до 52,667 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервов под будущие убытки на -0,121 млрд гривен.

Напомним, по оценке регулятора, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 37,765 млрд гривен.

на втором и третьем местах государственные Укрэксимбанк (5,217 млрд гривен) и Сенс Банк (5,039 млрд гривен).

На четвертом — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 4,781 млрд гривен, а на пятом — государственный Ощадбанк — 4,752 млрд гривен.



Справка Finance.ua:

в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18 до 50% уже в 2023 году. Начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

в декабре 2023 г. банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 г. в целом по повышенной ставке 50%.

Подробно об идее и реализации облагать налогом прибыль украинских банков дополнительным налогом мы рассказали здесь:

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