Украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу — прогноз — Finance.ua
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Украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу — прогноз

Сегодня 20:00Личные финансы
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На третьем месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины в Киеве и регионах начались проблемы с топливом на АЗС и не исключено, что розничная продажа бензина на АЗС будет прекращена.
Об этом заявил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, сообщает «Сегодня».
По словам Куюна, из-за войны трейдеры не могут покупать топливо у рф и беларуси. Кроме этого из-за боев на юге страны невозможно завозить сырье через морские порты.
«После начала войны для украинских трейдеров закрылась возможность покупать топливо в россии и беларуси, а также завозить его через морские порты. Ничего не остается, как закупать топливо в Европе. Когда все начали скупать его в соседних странах, там образовался дефицит и цены для украинских трейдеров выросли», — объясняет Куюн.
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Крупные компании начали подписывать контракты на поставку топлива прямо из европейских портов.
«Возникла логистическая проблема. В Европе нет свободного подвижного состава, чтобы доставить это топливо в Украину. Сейчас возникла особенно большая проблема с бензином, тогда как предложения дизельного топлива в Украине больше», — продолжает Куюн.
По прогнозам эксперта, в ближайшие недели на заправках будет наблюдаться дефицит топлива, особенно бензина.
«При наличии топлива в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам безналично, но и здесь будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут заливать не более 100 литров дизеля, а в легковушку — не более 20 литров за раз», — продолжает Куюн.
Эксперт также напомнил, что украинцам следует забыть о 92-м бензине. Дело в том, что в Европе он не продается, а производился 92-й только на Кременчугском НПЗ, выведенном из строя ракетным ударом со стороны России. Сейчас запасы этого топлива заканчиваются и взять его негде.
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По материалам: Сьогодні
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