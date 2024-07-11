Украинки стремятся к карьерному росту: что им мешает (исследование) — Finance.ua

Украинки стремятся к карьерному росту: что им мешает (исследование) Сегодня 17:03 — Личные финансы

Украинки стремятся к карьерному росту: что им мешает (исследование)

Gradus Research совместно с Biasless провели исследование благосостояния украинских женщин на фоне войны: выявили ключевые изменения в их поведении по сравнению с прошлым годом и проследили новые тенденции.

Ураинки стремятся к карьерному росту

Около половины опрошенных украинских женщин (46%) активно стремятся к карьерному росту, лидерским ролям в управлении проектами и организациями и к увеличению уровня собственного влияния и ответственности.

Главным препятствием, мешающим профессиональной реализации женщины на лидерских позициях, 42% опрошенных назвали войну.

А что с гендерными предубеждениями

Для профессиональной реализации украинским женщинам прежде всего не хватает мира (53%) и экономической стабильности (38%), однако эти факторы невозможно контролировать. В то же время остальные препятствия находятся в поле личного контроля. В частности, речь о недостатке:

уверенности в себе (29%),

смелости и решительности (28%),



знаний (18%),



сети контактов и связей (15%)



Только 4% респонденток ответили, что их профессиональной реализации препятствуют гендерные предубеждения, в то время как 63% опрошенных считают, что уровень уважения к женщинам и равноправие между полами в Украине улучшается.

Отношение на работе

Несмотря на улучшение, неправильное отношение к женщинам не исчезает. Большая часть (60%) опрошенных украинских женщин, как и в прошлом году (59%), сталкивались с ситуациями ненадлежащего отношения на работе, среди которых чаще всего упоминают обесценивание женской позиции и вклада женщины в общее дело. Или же приписывание себе в заслуги идей или деятельности женщины. Несмотря на наличие таких ситуаций, о них сообщала руководству только четверть респонденток.

Среди главных причин замалчивания таких случаев — неуверенность в том, что жалобу воспримут серьезно (37%, что на 12% больше, чем в 2023). 31% опрошенных, в свою очередь, чувствуют, что поведение/оскорбление недостаточно для жалобы, 23% имеют опасения, что это только усугубит ситуацию, а 19% обеспокоены, что жалоба негативно повлияет на их карьеру.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет 18,6%.



Кабинет Министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по его реализации на 2023−2025 годы.

По выводам из исследования Всемирного Банка, ни в одной стране мира женщины не имеют одинаковых с мужчинами возможностей на рынке труда. В то же время преодоление разрыва смогло бы повысить мировой внутренний валовой продукт на 20%.

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Happy Monday По материалам:

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