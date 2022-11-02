Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50% — Finance.ua
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Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50%

Валюта
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Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50%
Украинцы за последний месяц увеличили покупку валюты в банках на 50%
Население Украины в октябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 322,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 571,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 249,4 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты почти на 50% по сравнению с сентябрем, когда они купили 169,6 млн долларов.
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Всего с начала 2022 года население продало валюты на 11 700,8 млн долларов и купило на 11 569,5 млн долларов. Чистая продажа составила 131,3 млн долларов.
Данные показывают, что за октябрь население купило безналичной валюты на 200 млн долларов. По сравнению с сентябрем эта сумма практически не изменилась.
Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Депозиты по официальному курсу

По материалам:
РБК-Україна
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