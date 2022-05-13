Украинцы вывели из тени 1 млрд грн с начала войны — Finance.ua
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Украинцы вывели из тени 1 млрд грн с начала войны

Сегодня 09:05Казна и Политика
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Украинцы вывели из тени 1 млрд грн с начала войныУкраинцы вывели из тени 1 млрд грн с начала войны
С начала войны в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали более 1 млрд грн и уплатили в госбюджет 81 млн грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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В частности, украинцы подали 37 новых деклараций о доходах в рамках программы налоговой амнистии.
«Призываю украинцев следовать примеру добровольного декларирования, платить налоги, тем самым приближая нашу Победу!» — написал Гетманцев.
Инфографика: https://t.me/getmantsevdanil Инфографика: https://t.me/getmantsevdanil
Напомним, в июне прошлого года парламент проголосовал за введение налоговой амнистии, это предусмотрено с целью детенизации экономики Украины.
Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года проводится единоразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
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Сбор с единоразового добровольного декларирования — это единоразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.
Воспользоваться добровольным декларированием смогут физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но являвшиеся резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка

По материалам: Фінансовий клуб
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