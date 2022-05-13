Украинцы вывели из тени 1 млрд грн с начала войны — Finance.ua

Сбор с единоразового добровольного декларирования — это единоразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.
Воспользоваться добровольным декларированием смогут физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, не являющиеся резидентами Украины, но являвшиеся резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.