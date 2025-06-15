Украинцы все чаще выбирают гибриды: продажи выросли на 43% (инфографика) — Finance.ua
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Украинцы все чаще выбирают гибриды: продажи выросли на 43% (инфографика)

Технологии&Авто
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Украинцы все чаще выбирают гибриды: продажи выросли на 43% (инфографика)
Украинцы все чаще выбирают гибриды: продажи выросли на 43% (инфографика)
В Украине продолжает расти спрос на гибридные легковушки (HEV и PHEV). В частности, в прошлом месяце украинцы приобрели более 3 тыс. таких авто, что на 43% больше, чем в мае 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Как свидетельствуют опубликованные данные, большинство автомобилей, зарегистрированных в мае, были новыми. Их доля составляла 60%, в то время как в прошлом году этот показатель был на уровне 55%.

Лидеры рынка

Первенство среди новых гибридных легковушек держит Toyota RAV-4 — на него пришлось 439 регистраций.
В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai (91 авто) и Audi Q8 (79 авто).
Украинцы все чаще выбирают гибриды: продажи выросли на 43% (инфографика)
Лидером среди б/у гибридов является Toyota Prius — 101 регистрация в Украине.
Также в лидерскую тройку попали: Kia Niro (65 авто) и Ford Fusion US (59 авто).
Напомним, в Украине увеличивается спрос на электрокары. Так, за первые пять месяцев 2025 года граждане зарегистрировали 37 281 легковой автомобиль, который приводится в движение электрическим двигателем. Всего в Украине их зарегистрировано 160 722.
По материалам:
Finance.ua
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