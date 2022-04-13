Рынок недвижимости в Украине делает первые шаги по восстановлению. ЛУН проанализировал посещаемость сайта lun.ua по регионам и узнал количество проданного жилья с начала войны в Украине
Данные по регионам сравнивали по состоянию на конец января, то есть до начала военных действий на территории Украины и начало апреля — 6 недель с начала войны.
За это время в Закарпатье количество заходов на сайт возобновилось на 96%, то есть достигает почти довоенного объема. И на 14% она выросла на 6-й неделе относительно 5-й недели. Полтавщина же восстановила 25% довоенного посещения, но на 5-й неделе этот объем был на 3% больше.
Что происходит на рынке новостроек
Несмотря на войну, строительная отрасль начинает постепенно восстанавливаться. В некоторых городах Украины люди снова начали инвестировать в строительство. По информации ЛУН, в квартиры в новостройках вложили деньги в таких городах Украины:
в Одессе (6 квартир);
во Львове (4);
в Хмельницком (4);
в Ужгороде (2);
в Виннице (2).
Важная информация для инвесторов
Всем действующим инвесторам, имеющим обязательства перед застройщиком, но не имеющим возможности осуществить выплаты по договору, в ЛУН дали несколько рекомендаций:
1. Просмотрите ваш договор, особенно раздел «Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)» — именно он регулирует отношения сторон в сложившейся ситуации.
2. Война на территории Украины признана ТПП Украины письмом от 28 февраля 2022 форс-мажором — в коммуникации с застройщиком вы можете ссылаться на это Письмо.
3. Форс-мажор является основанием освобождения сторон от ответственности по договору.
4. Форс-мажор не освобождает от выполнения денежных обязательств, однако вы можете отсрочить оплату на время действия форс-мажора.
5. Рекомендуем предупредить о невозможности выполнения вами денежных обязательств застройщика (+ компанию/физическое лицо, с которым заключен договор, если это не застройщик напрямую).
Справка Finance.ua:
Специалисты рассказали, что делать, если ипотечное имущество повредили или уничтожили оккупанты. Как правило, в договорах предусмотрен четкий алгоритм действий. В этом случае достаточно лишь в письменном виде обратиться к своему ипотекодержателю и сообщить о событии с предоставлением соответствующих доказательств;
на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены приостановлено действие положений относительно: приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки, продажи предмета ипотеки, а также выселения жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых имеется судебное решение об обращении взыскания на такие объекты
Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустили бесплатный каталог ипотечных кредитов.