Украинцы возобновляют инвестиции в жилье — ЛУН

Сегодня 15:01 — Личные финансы

Украинцы возобновляют инвестиции в жилье — ЛУН

Рынок недвижимости в Украине делает первые шаги по восстановлению. ЛУН проанализировал посещаемость сайта lun.ua по регионам и узнал количество проданного жилья с начала войны в Украине

Данные по регионам сравнивали по состоянию на конец января, то есть до начала военных действий на территории Украины и начало апреля — 6 недель с начала войны.

За это время в Закарпатье количество заходов на сайт возобновилось на 96%, то есть достигает почти довоенного объема. И на 14% она выросла на 6-й неделе относительно 5-й недели. Полтавщина же восстановила 25% довоенного посещения, но на 5-й неделе этот объем был на 3% больше.

Что происходит на рынке новостроек

Несмотря на войну, строительная отрасль начинает постепенно восстанавливаться. В некоторых городах Украины люди снова начали инвестировать в строительство. По информации ЛУН, в квартиры в новостройках вложили деньги в таких городах Украины:

в Одессе (6 квартир);

во Львове (4);

в Хмельницком (4);

в Ужгороде (2);

в Виннице (2).

Важная информация для инвесторов

Всем действующим инвесторам, имеющим обязательства перед застройщиком, но не имеющим возможности осуществить выплаты по договору, в ЛУН дали несколько рекомендаций:

1. Просмотрите ваш договор, особенно раздел «Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)» — именно он регулирует отношения сторон в сложившейся ситуации.

2. Война на территории Украины признана ТПП Украины письмом от 28 февраля 2022 форс-мажором — в коммуникации с застройщиком вы можете ссылаться на это Письмо.

3. Форс-мажор является основанием освобождения сторон от ответственности по договору.

4. Форс-мажор не освобождает от выполнения денежных обязательств, однако вы можете отсрочить оплату на время действия форс-мажора.

5. Рекомендуем предупредить о невозможности выполнения вами денежных обязательств застройщика (+ компанию/физическое лицо, с которым заключен договор, если это не застройщик напрямую).

Справка Finance.ua:

Специалисты рассказали, что делать, если ипотечное имущество повредили или уничтожили оккупанты. Как правило, в договорах предусмотрен четкий алгоритм действий. В этом случае достаточно лишь в письменном виде обратиться к своему ипотекодержателю и сообщить о событии с предоставлением соответствующих доказательств;



Как правило, в договорах предусмотрен четкий алгоритм действий. В этом случае достаточно лишь в письменном виде обратиться к своему ипотекодержателю и сообщить о событии с предоставлением соответствующих доказательств; на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены приостановлено действие положений относительно: приобретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки, продажи предмета ипотеки, а также выселения жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых имеется судебное решение об обращении взыскания на такие объекты



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