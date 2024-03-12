Украинцы вернули в банки деньги, которые сняли в начале года — Finance.ua

Украинцы вернули в банки деньги, которые сняли в начале года Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Украинцы вернули в банки деньги, которые сняли в начале года

Объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

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По данным НБУ, средние ставки по депозитам граждан в гривне в феврале снизились с 11,7% до 11,4%.

Напомним, в феврале глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что вклады граждан в гривне якобы сократились за январь на 51,3 млрд гривен.

По мнению Гетманцева, к такому сокращению мог привести «определенный негативный эффект», связанный с нормами законопроекта о мобилизации.

Справка Finance.ua:

Член Совета Национального банка Василий Фурман заявил, что отток депозитов из банков произошел из-за сезонного фактора, а не из-за законопроекта по мобилизации. По его словам, уже в феврале видно, что, наоборот, идет рост депозитов в банках.

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