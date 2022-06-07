Украинцы в Италии смогут обменять гривну на евро — Finance.ua

Украинцы в Италии смогут обменять гривну на евро

Сегодня 14:26 — Личные финансы

Украинцы в Италии смогут обменять гривну на евро

Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Италии, могут обменять до 10 000 грн на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков.

Об этом написал глава Национального банка Кирилл Шевченко в Фейсбуке

«Мы подписали соглашение с Банком Италии. Процесс обмена будет налажен уже до конца июня».

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Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание, могут обменять до 10 000 грн на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков. Мы ожидаем, что к этой программе обмена присоединится около 400 отделений", — говорится в сообщении.

Шевченко отметил, что перечень отделений будет обнародован на сайте Банка Италии. Там же будет отмечен и обменный курс. Программа обмена наличной гривны распространяется и на несовершеннолетних без сопровождения: от их имени обменять гривны смогут законные опекуны.

Справка Finance.ua:

НБУ уже заключил соглашения об обмене наличной гривны с Национальным банком Польши, Федеральным банком и Министерством финансов Германии и Национальным банком Бельгии.

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